РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. Управляющая компания «МУЖРП №12» Подольска выполнила подготовку жилых домов к отопительному периоду на 87%, сообщил «РИАМО в Подольске» директор УК Игорь Базавлуцкий.

Всего на обслуживании управляющей компании «МУЖРП №12» находятся 47 многоквартирных домов и два жилых. В понедельник рабочие приступили к текущему ремонту цоколя, герметизации межпанельных швов и замене светильников в доме №81 по улице Комсомольская.

«Данные работы проводятся по обращению жителей и в рамках подготовки к отопительному периоду. Они будут завершены до 9 августа. Отмечу, что на сегодняшний день нами подготовлен к отопительному периоду 41 дом, что составляет 87% от плана. Полностью работа во всех домах завершится к 15 сентября», - сказал Базавлуцкий.

Он отметил, что в текущем году УК запланировала отремонтировать около 3 тысяч погонных метров межпанельных швов.

«Уже было отремонтировано 2,2 тысячи погонных метров. Однако после обильных осадков, прошедших в июле, выявились новые адреса, где требуется ремонт межпанельных швов. В частности, в микрорайоне Кузнечики - там работа предстоит большая», - заключил он.