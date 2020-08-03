РИАМО - 3 авг. В Московском областном БТИ директорам двух филиалов вручили благодарности от губернатора Московской области Андрея Воробьева, говорится в сообщении пресс-службы регионального бюро технической инвентаризации.

«За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм поощрили директора Сергиево-Посадского филиала Татьяну Люлину и директора Химкинского филиала Андрея Ткаченко. Благодарности директорам вручил генеральный директор МОБТИ Роман Ларин», — говорится в материале.

Люлина пришла работать в Подмосковное БТИ 17 лет назад после окончания вуза. Она начала свою карьеру в должности архивариуса и стала директором Сергиево-Посадского филиала. Она проявила себя как ответственный и добросовестный сотрудник, профессионал своего дела.

Ткаченко является руководителем филиала Московского областного БТИ в Химках с 2008 года. Ежегодные показатели филиала под его руководством подтверждают компетентность и высокий профессионализм.

«Гордимся и поздравляем наших коллег, и желаем им дальнейших побед и достижений!» — заключается в материале.