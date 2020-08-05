РИАМО – 5 авг. МТС Банк расширил режим работы бесплатного сервиса конвертации валют FX-online, юридические лица и индивидуальные предприниматели могут осуществлять сделки по покупке и продаже валюты в рабочие дни с 3:00 до 21:00, говорится в сообщении пресс-службы кредитной организации.

Ранее конверсионные операции на FX-online предприниматели совершали с 9:30 до 19:00. На сервисе доступны конверсионные операции по шести валютам: доллар США (USD), евро (EUR), британский фунт стерлингов (GBP), швейцарский франк (CHF), китайский юань (CNY) и японская йена (JPY).

«МТС Банк запустил сервис онлайн-конвертации в 2018 году. На сегодня число пользователей торговой платформы выросло в три раза. Мы увеличили рабочий день сервиса FX-online на 8,5 часов, чтобы компании-участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД) могли конвертировать валюту в удобное время и по выгодному курсу», - рассказал директор департамента операций на финансовых рынках МТС Банка Глеб Сорокин.

Представитель банка также отметил, что для малого и среднего бизнеса, который подключился к системе FX-online, действуют сниженные тарифы на конвертацию.

Сервис прост и интуитивно понятен в использовании. Чтобы подключиться к сервису FX-online, не нужно устанавливать дополнительное программное обеспечение. После авторизации клиент может совершать конверсионные операции онлайн самостоятельно в веб-браузере с любого персонального компьютера.

Зачисление и списание средств со счетов совершаются мгновенно, при этом не нужны подписи и отправка распоряжений. Вся информация о сделке: курс, объем валюты, комиссия - сразу же доступна клиенту в личном кабинете FX-online.

пресс-служба МТС Банка

Чтобы воспользоваться сервисом, у компании должны быть открыты рублевый и валютный счета в МТС Банке и подключен интернет-банкинг (система «Клиент-Банк»). При этом подать заявку на установку FX-online можно как в офисе кредитной организации, так и с помощью интернет-банка.

Как сообщили в пресс-службе финучереждения, МТС Банк также оказывает каждому клиенту банка – участнику ВЭД бесплатные консультационные услуги, в том числе анализ внешнеторговых контрактов на этапе подписания и/или редактирование контрактов для проведения валютных операций. Получить консультацию можно офисах банка, обслуживающих юридических лиц, а также по телефону горячей линии 8 800 250-01-99, звонок бесплатный.