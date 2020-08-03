РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. В городском округе Щелково за прошедшие сутки выявили пять случаев коронавирусной инфекции, всего в округе с начала пандемии зафиксировали 1 580 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по коронавирусу.
В Подмосковье за минувшие сутки выявили 160 случаев Covid-19.
«За прошедшие сутки в Щелкове выявили пять случаев коронавируса. Всего в городском округе зафиксировали 1 580 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
За все время пандемии в Московской области подтверждено 63 915 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 1 114 человек, выздоровели и выписались из медучреждений 47 224 человека.
В Подмосковье работает горячая линия по коронавирусу 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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3 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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