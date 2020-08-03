РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 3 авг. Жители подмосковного Красногорска могут принять участие в конкурсе фотографий с дополненной реальностью от Красногорского филиала Музея Победы, говорится в сообщении пресс-службы музея.

«Красногорский филиал Музея Победы запустил всероссийский семейный фотоконкурс «Победы яркие штрихи». Участникам предлагают сделать снимки в популярной сейчас технике дополненной реальности», - говорится в сообщении.

Фотографии людей необходимо совместить с рисованным фоном - им должно стать легендарное оружие Победы - советские танки, самолеты, пушки и так далее. Рисунок может быть сделан на асфальте или полу, стене или колонне - полет фантазии не ограничен. В Год памяти и славы организаторы посвятили творческое состязание 75-летию Победы.

«В последний месяц летних каникул мы приглашаем ребят и их родителей посвятить свой досуг увлекательному занятию - созданию фотокомпозиций в жанре интегрирования нарисованных объектов, инсталляций и людей. Выполнение такого задания требует творческого подхода всех членов семейной команды», - отметила заведующая Красногорским филиалом Музея Победы Маргарита Иващенко.

Кроме того, она выразила надежду, что, работая над заданием, участники не только проявят креативность, но и постараются больше узнать о легендарной технике времен войны. Члены жюри будут оценивать оригинальность замысла и названия фото, креативность подхода, мастерство исполнения и выразительность сюжета. Работы можно присылать до 30 августа на почту bessonova@cmvov.ru.

«Итоги конкурса подведут в онлайн-формате 3 сентября. О дате награждения победителей будет сообщено дополнительно. Подробности о конкурсе - на сайте», - заключается в материале.