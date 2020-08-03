РИАМО - 3 авг. Сотрудники ФСБ совместно с МВД и Росгвардией задержали 42 подпольных оружейников, которые переделывали гражданское оружие в боевые аналоги, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной службы безопасности России.

Деятельность злоумышленников пресекли в 12 регионах страны, в том числе на территории Москвы, Подмосковья, Чечни, Дагестана, Карачаево-Черкесии, Красноярского края, Воронежской, Липецкой, Ростовской областей и других регионов.

«Из незаконного оборота изъято 179 единиц боевого и гражданского, с восстановленными боевыми свойствами, огнестрельного оружия. Речь идет об автоматах, пулеметах, карабинах, винтовках, пистолетах и револьверах», — отмечается в материале.

Кроме того, изъято 17 гранат, 15 килограммов взрывчатки, детонаторы, свыше 80 тысяч патронов, а также большое количество деталей и комплектующих оружия.

Пресечена деятельность 22 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению патронов, оснащенных специализированным оборудованием, в том числе 3D-принтерами и станками с ЧПУ.