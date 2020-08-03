РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Дипломы и премии в размере 1,5 миллиона рублей и 500 тысяч рублей вручили победителям губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья», воспитанникам ДШИ №1 имени Свиридова Балашихи - 10-летней скрипачке Анисии Артемовой и 14-летней художнице Татьяне Макаровой, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Одаренных детей Подмосковья отобрали по итогам рейтингования, конкурсных прослушиваний, побед в российских и международных конкурсах. Церемония награждения состоялась 31 июля в рамках открытия VI Международного фестиваля искусств П.И. Чайковского в Клину. Дипломы победителей вручили министр культуры региона Елена Харламова и худрук камерного ансамбля «Солисты Москвы» Юрий Башмет.

«В 2019 году победителем губернаторской программы «Одаренные дети Подмосковья» стал наш воспитанник ДШИ №8 Константин Шаин. В этом году после пандемии нам казалось, что программа будет приостановлена. И когда нам сообщили, что она не только продолжена, так как поддержка одаренных детей является приоритетной для губернатора региона Андрея Воробьева, но и два ученика нашей ДШИ №1 стали ее победителями, мы были счастливы», - сказала заместитель начальника управления культуры администрации городского округа Балашиха Марина Чернова.

Скрипачка Артемова, которая занимается музыкой с 5 лет, получила грант в размере 1,5 миллиона рублей, а художница Татьяна Макарова - 500 тысяч рублей, она занимается в школе искусств с 12 лет.

По словам Черновой, Артемова в день награждения сыграла вместе с прославленным камерным ансамблем «Солисты Москвы» под управлением народного артиста России Юрия Башмета, который отметил, что у девочки большое будущее.

«Это непередаваемые эмоции и гордость, потому что в 10-летнем возрасте играть с такими музыкантами – это большое счастье», - подчеркнула Чернова.

Полученные гранты будут расходоваться детской школой искусств на дальнейшее развитие одаренных детей. Для скрипачки Артемовой планируют приобрести скрипку VIII века, с которой она продолжит обучение и будет принимать дальнейшее участие в российских и международных конкурсах, среди которых – «Щелкунчик». Для художницы Макаровой средства потратят на необходимое компьютерное оборудование, а также на мастер-классы, хороших преподавателей по специальности и на образование.