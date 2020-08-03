РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах по сравнению с началом года уровень безработицы вырос в 8,2 раза, сообщила в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу в администрации исполняющий обязанности директора центра занятости населения Ольга Угодина.

«С начала 2020 года в Центр занятости населения поступило 13 66 заявлений от граждан, по городскому округу Люберцы - 10 660 заявлений. Численность безработных граждан составила 10 441 человек, по городскому округу Люберцы - 7 987 человек», - сказала Угодина.

По ее словам, на сегодняшний день уровень регистрируемой безработицы составляет 4%. По сравнению с началом года безработица выросла почти в 8,2 раза.

«Центр занятости совместно с администрацией округа планирует 20 августа проведение ярмарки вакансий, она будет проводится в Центре занятости», - завершила она.