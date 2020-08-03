РИАМО - 3 авг. За медицинской помощью обратились более 10 участников Московского полумарафона, трое из них попали в больницу, сообщает «Интерфакс».

Московский полумарафон прошел 2 августа. В нем приняли участие порядка 13 тысяч человек. Бегуны должны были преодолеть дистанции в 5 километров и 21 километр.

«Основные причины госпитализации — гипоксия, слабость и головокружение — связаны с участием в забеге и преодолением большой дистанции. В данный момент под наблюдением специалистов остается один человек», — сказал директор Московского полумарафона Дмитрий Тарасов.

По его словам, у пациента стабильные показатели, в ближайшее время он будет отпущен домой.

Изначально спортивное мероприятие должно было состояться 31 мая. Однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы и забег перенесли на начало августа.