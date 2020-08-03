РИАМО - 3 авг. Пожарные спасли шесть жильцов во время тушения возгорания в доме на Мосфильмовской улице в столичном районе Раменки, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Москве.

Возгорание произошло в жилом доме №28.

«В ходе тушения пожара с выше расположенных этажей жилого дома спасены шесть человек. В 14:59 загорание в подвале было ликвидировано на площади 3 квадратных метра», — говорится в сообщении.

Информации о пострадавших в результате произошедшего не поступало.

В ликвидации пожара участвовали восемь единиц техники.