РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 3 авг. В подмосковном Подольске 61,6% многоквартирных домов оформили и подписали паспорта готовности к новому отопительному периоду, сообщил «РИАМО в Подольске» замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрий Фокин.

В Подольске 1 984 многоквартирных дома общей площадью 8,1 миллиона квадратных метра. 37 управляющих компаний, среди которых 10 муниципальных и 27 частных, управляют жилищным фондом. В самоуправлении ТСЖ и ЖСК находятся 74 дома.

«Все запланированные мероприятия по подготовке жилого фонда и объектов социальной сферы выполнены на 60-70%. По состоянию на сегодняшний день в округе оформлено и подписано 1 222 паспорта готовности многоквартирных домов из 1 984 необходимых, что составляет 61,6%. Полностью завершить работы по подготовке к отопительному периоду планируется к 15 сентября», - сказал Фокин.

Он отметил, что в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду 2020-2021 годов в Подольске запланировано проведение комплекса мероприятий по энергосбережению, повышению энергетической эффективности и обеспечению бесперебойной работы инженерных систем и коммуникаций на общую сумму около 191,3 миллиона рублей.

На ремонт кровель и восстановление целостности в водосточной системе выделено 34,6 миллиона рублей, на ремонт фасадов, межпанельных швов, цоколей - 28,1 миллиона рублей, а на ремонт мест общего пользования в подъездах – 76,7 миллиона рублей.