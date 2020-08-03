РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи за минувшие сутки выявили два новых случая коронавирусной инфекции, всего в округе зафиксировали 2 114 подтвержденных случаев заболевания, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
В Московской области за сутки выявили 160 новых случаев коронавируса.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 114 человек. Выздоровели и выписались 47 224 человека. В городском округе Мытищи выявили 2 114 случаев заболевания», - говорится в сообщении.
2 августа количество подтвержденных случаев заболевания в муниципалитете составляло 2 112.
В Подмосковье по вопросам коронавируса работает горячая линия: 8(800)550-50-30. Всем жителям региона советуют носить медицинские маски в общественных местах.
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3 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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