РИАМО - 3 авг. С 30 мая по 2 августа парки Подмосковья посетили более 5,5 миллиона человек, за весь прошлый год в парках побывали свыше 9 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.
Только за прошлую неделю региональные парки посетили более 630 тысяч человек.
В лидерах по количеству посещаемости за прошедшую неделю оказались следующие парки: «Пехорка», «Елочки», имени Льва Толстого, «Экоберег», «Скитские пруды».
Сейчас в Московской области функционируют 117 парков.
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