РИАМО - 3 авг. С 30 мая по 2 августа парки Подмосковья посетили более 5,5 миллиона человек, за весь прошлый год в парках побывали свыше 9 миллионов человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

Только за прошлую неделю региональные парки посетили более 630 тысяч человек.

«С 2014 года количество парков в Подмосковье выросло почти в пять раз. Отдых на воздухе всегда был и будет востребован у жителей. Мы не только благоустраиваем парки, но следим за содержанием их территорий и проведением мероприятий», - сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

В лидерах по количеству посещаемости за прошедшую неделю оказались следующие парки: «Пехорка», «Елочки», имени Льва Толстого, «Экоберег», «Скитские пруды».



Сейчас в Московской области функционируют 117 парков.

Составить туристический маршрут по Подмосковью>>