РИАМО - 3 авг. В Московской области 2 августа состоялся первый забег серии «Живу спортом» в новом сезоне «Волоколамский рубеж», который стал частью Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ», участники установили мировой рекорд и попали в книгу рекордов Гиннеса, говорится в сообщении министерства физической культуры и спорта Московской области.

Был зафиксирован рекорд — самое большое количество городов, принявших участие в беговом массовом мероприятии.

«Провести такое большое мероприятие как «Волоколамский рубеж» в соответствии со всеми требованиями эпидемиологической безопасности – большая ответственность. Люди ждали старта нового сезона серии забегов «Живу спортом», который пришлось отложить, но он получился на славу», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Всего «ЗаБег.РФ» объединил 85 регионов и более 100 000 участников. Среди них и пробежавшие дистанцию 21,1 километра на «Волоколамском рубеже».

Следующим в беговой серии «Живу спортом» станет «ЗаRUNск» в Зарайске 22 августа, за ним 12 сентября спортсмены выйдут на старт «Гагаринского забега» в Звездном городке.

26 сентября в Серпухове состоится «Серпуховский марафон», а заключительным забегом в сезоне станет «Сергиевым путем» в Сергиевом Посаде 10 октября.