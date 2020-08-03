РИАМО - 3 авг. В парках Москвы в настоящий момент свыше 16 тысяч пенсионеров занимаются по программе «Московское долголетие», сообщил журналистам замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.
Он отметил, что год назад в этот же период в парках занимались более 8,5 тысяч пенсионеров.
По словам Филиппова, на данный момент занятия на открытом воздухе проходят более чем на 300 площадках, расположенных в парках столицы. Более того, эта цифра может в ближайшие пару недель увеличиться более чем на 100 площадок.
«Если в прошлые годы на открытых площадках в основном мы предлагали какие-либо спортивные занятия, то в этом году мы не ограничиваем наших поставщиков услуг в активностях. Если пенсионеры хотят заниматься английским, рисованием и чем-то другим на свежем воздухе, и преподаватель это видит, то в этом году все эти возможности открыты», — заключил замглавы департамента.
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