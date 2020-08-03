РИАМО - 3 авг. В парках Москвы в настоящий момент свыше 16 тысяч пенсионеров занимаются по программе «Московское долголетие», сообщил журналистам замруководителя столичного департамента труда и соцзащиты населения Владимир Филиппов.

«С начала августа начали частично возобновляться проекты «Московского долголетия». Сегодня после пандемии у нас 16,5 тысяч участников. Это уникальные люди, которые пришли в первые дни снятия ограничений на проект. И эта цифра будет увеличиваться», — сказал Филиппов.

Он отметил, что год назад в этот же период в парках занимались более 8,5 тысяч пенсионеров.

По словам Филиппова, на данный момент занятия на открытом воздухе проходят более чем на 300 площадках, расположенных в парках столицы. Более того, эта цифра может в ближайшие пару недель увеличиться более чем на 100 площадок.

«Если в прошлые годы на открытых площадках в основном мы предлагали какие-либо спортивные занятия, то в этом году мы не ограничиваем наших поставщиков услуг в активностях. Если пенсионеры хотят заниматься английским, рисованием и чем-то другим на свежем воздухе, и преподаватель это видит, то в этом году все эти возможности открыты», — заключил замглавы департамента.