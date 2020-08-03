РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи более 700 учеников ждут открытия нового строящегося корпуса гимназии №16, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Кольцова.

Во втором корпусе гимназии №16 прошли пусковые испытания всех инженерных систем с подключением по постоянной схеме – водоснабжения, канализации, противопожарного водопровода, отопления и вентиляции. В середине августа планируется получить заключение о соответствии новой школы требованиям технических регламентов: это важный этап для сдачи объекта в эксплуатацию.

«Внутри монтируют мебель и оборудование, укладывают чистовое покрытие в спортивных залах. Очень кропотливая работа – паркет кладут на специальное основание, чтобы он получился идеально ровным и в то же время пружинил. Устанавливают оборудование в пищеблоке со столовой на 400 посадочных мест. Работы еще много, но более 700 гимназистов уже ждут открытия нового здания. Темпов не снижаем, чтобы все успеть к намеченному сроку», - написала Кольцова в своем Instagram-аккаунте.

Она добавила, что все работы внутри здания и на прилегающей территории ведутся параллельно. Заканчивают монтаж вентилируемых фасадов, устанавливают оборудование на спортивных и игровых площадках. На площадках начали укладывать по бетонному основанию травмобезопасное резиновое покрытие. По словам Кольцовой, работа идет в хорошем темпе, но сама технология укладки покрытия требует тщательности - торопиться в ущерб качеству недопустимо.

«Сделана разводка для наружного освещения, чтобы начать установку светильников. Наружное освещение пришкольной территории решено достаточно интересно, присутствуют светильники разных типов – торшеры на алюминиевых столбах, нижняя подсветка на пандусах детской площадки», - отметила Кольцова.

Она подчеркнула, что в сочетании с предусмотренным здесь озеленением и малыми архитектурными формами будет смотреться достаточно эффектно. Практически все крупногабаритное оборудование уже завезли, после того, как уберут технический проезд, территория со стороны Новомытищинского проспекта обретет завершенный вид.