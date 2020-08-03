РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи более 700 учеников ждут открытия нового строящегося корпуса гимназии №16, сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Татьяна Кольцова.
Во втором корпусе гимназии №16 прошли пусковые испытания всех инженерных систем с подключением по постоянной схеме – водоснабжения, канализации, противопожарного водопровода, отопления и вентиляции. В середине августа планируется получить заключение о соответствии новой школы требованиям технических регламентов: это важный этап для сдачи объекта в эксплуатацию.
Она добавила, что все работы внутри здания и на прилегающей территории ведутся параллельно. Заканчивают монтаж вентилируемых фасадов, устанавливают оборудование на спортивных и игровых площадках. На площадках начали укладывать по бетонному основанию травмобезопасное резиновое покрытие. По словам Кольцовой, работа идет в хорошем темпе, но сама технология укладки покрытия требует тщательности - торопиться в ущерб качеству недопустимо.
«Сделана разводка для наружного освещения, чтобы начать установку светильников. Наружное освещение пришкольной территории решено достаточно интересно, присутствуют светильники разных типов – торшеры на алюминиевых столбах, нижняя подсветка на пандусах детской площадки», - отметила Кольцова.
Она подчеркнула, что в сочетании с предусмотренным здесь озеленением и малыми архитектурными формами будет смотреться достаточно эффектно. Практически все крупногабаритное оборудование уже завезли, после того, как уберут технический проезд, территория со стороны Новомытищинского проспекта обретет завершенный вид.
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