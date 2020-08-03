РИАМО - 3 авг. За последние полгода жители Подмосковья стали чаще покупать арбузы, чем дыни, хотя большинство россиян отдает предпочтение дыням, сообщает Газета.ru.

Больше всех любят дыни жители Омска, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Перми и Тюмени.

«В Москве и Санкт-Петербурге соотношение арбузов и дынь оказалось почти одинаковым. Регионами, в которых арбузы обошли по популярности дыни, стали Московская область, Самара, Волгоград и Калининград», — отмечается в материале.

Раннее специалисты Роскачества рассказали, что звук спелого арбуза при стуке должен быть не глухим, но и не слишком звонким.

Кроме того, эксперты развеяли миф о том, что высохший хвостик гарантирует спелость арбуза.