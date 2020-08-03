РИАМО - 3 авг. Две школьные пристройки на 200 и 400 мест в Королеве получили разрешение на ввод в эксплуатацию, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Пристройка на 200 мест появится у гимназии №5 на улице А.И.Соколова и на 400 мест у гимназии №8 в Школьном проезде.

«В пристройках предусмотрены все необходимые помещения для организации учебной и внеурочной деятельности, питания и медицинского сопровождения школьников. На прилегающих территориях созданы спортивные зоны с игровыми площадками и зоны отдыха, а также проведены работы по благоустройству и озеленению», - отметил министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

Объекты оборудованы с учетом доступности для маломобильных групп населения.

Возведение новых школьных корпусов осуществлялось в рамках нацпроекта «Образование» и финансировалось из средств бюджета.

Всего к 1 сентября будут сданы 16 новых объектов школьного образования.