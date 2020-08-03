РИАМО - 3 авг. Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников рассказал, что депутатов осенью ждет работа по принятию законов об исполнении городского бюджета за прошлый год и о бюджете столицы на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов, а также о бюджете Московского городского фонда обязательного медстрахования, говорится в сообщении пресс-службы столичного парламента.

Кроме этого, по его словам, ввиду актуальности темы алкозамков, столичный парламент проведет круглый стол с привлечением экспертов для обсуждения вопроса установки специальных устройств на новые авто, машины каршеринга и такси.

«Нельзя забывать и о работе, направленной на обеспечение точного соответствия городского законодательства федеральному. Мы планируем актуализировать столичные законы об организации местного самоуправления, о государственной гражданской службе города Москвы и о борьбе с газовой токсикоманией — сниффингом», — подчеркнул Шапошников.

Глава столичного парламента добавил, что, как только Госдума примет закон об удаленке, Мосгордума внесет необходимые изменения в городские законы, содержащие нормы трудового права.

«Внесенные эти летом поправки в Конституцию РФ также потребуют актуализации на региональном уровне. Точный ответ на вопрос об объемах и сроках модернизации законов Москвы мы узнаем после разработки и принятия соответствующих актов федерального значения, однако о некоторых моментах можно говорить уже сейчас», — отметил он.

Так, согласно действующей Конституции, президент России назначает на должность прокуроров субъектов РФ. В связи с этим потребуется внести изменения в устав города — в части предусмотренных статьей 35 полномочий Мосгордумы согласовывать представление на должность прокурора Москвы.

Также может потребоваться внести изменения в городской закон №56 «Об организации местного самоуправления в городе Москве». Дело в том, что теперь органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в единую систему публичной власти в России, а ранее само понятие «публичная власть» в законодательстве не использовалось, равно как и не закреплялось единство системы государственной власти и местного самоуправления.

«Еще одна из сфер, в которой планируются изменения, — НКО, волонтеры. <…>Они оказались частично незащищенными, в том числе перед экономическими трудностями, возникшими в период эпидемии. И мы должны оказать поддержку этому сектору, в том числе на законодательном уровне», — заключил Шапошников.