РИАМО - 3 авг. Жители Подмосковья теперь могут посмотреть на интерактивной карте дворы, которые благоустроят в 2020 году, карта опубликована на официальном портале правительства Московской области.

Карту можно посмотреть по ссылке: https://mosreg.ru/sobytiya/novosti/news-submoscow/kakie-dvory-blagoustroyat-v-podmoskove-v-2020-godu-karta.

На карте указаны 726 дворов. На благоустройство дворов выделено 889 миллионов рублей.

Как отмечал министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин, благоустройство дворов является одной из приоритетных программ национального проекта «Жилье и городская среда».

Во дворах, которые приведут в порядок, появятся парковки, детские площадки, лавочки. Там установят освещение, появятся стенды, проведут озеленение.