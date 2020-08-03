РИАМО – 3 авг. Банк России аннулировал лицензию у Оргбанка, она недействительна с 3 августа 2020 года, сообщает Газета.ru.

Информацию об этом опубликовали на сайте ЦБ.

«Руководство Банка обращается с просьбой, в срок до 1 сентября 2020 года закрыть вклады и счета в нашем Банке и договоры по аренде банковских ячеек», — говорится в сообщении.

По данным сайта организации, решение о добровольной ликвидации приняли 6 июля.

До Оргбанка лицензию отозвали у «Народного банка».