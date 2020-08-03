РИАМО - 3 авг. Поликлинику с травматологическим пунктом планируют ввести в эксплуатацию в московском районе Строгино в 2022 году, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства столицы.

Поликлиника будет предназначена для взрослых и детей. Медучреждение рассчитано на 750 посещений в сутки.

«В настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации. Поликлиника относится ко второму уровню оказания первичной медико-санитарной помощи. Ввод в эксплуатацию планируется в 2022 году», - сказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Поликлиника будет разделена на два уровня. На первом уровне будут оказывать доврачебную, врачебную и первичную специализированную медико-санитарную помощь. Второй уровень поликлиники предполагает оказание специализированной медицинской помощи с использованием современного высокотехнологического медицинского оборудования.

В семиэтажном новом здании разместят терапевтическое отделение (отделение врачей общей практики), отделения врачей специалистов, отделение функциональной диагностики, блок лучевой диагностики (включающий в себя размещение МРТ и КТ-аппаратов), травматологический пункт, отделение медицинской профилактики, учтено размещение всех вспомогательных структурных подразделений.

В медучреждение закупят новое современное оборудование. Подразделения и помещения поликлиники будут оснащены новым современным медицинским оборудованием и мебелью с учетом потребностей маломобильных групп населения.