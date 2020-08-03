РИАМО - 3 авг. Следователи возбудили уголовное дело после исчезновения 10-летнего ребенка в селе Осташево Волоколамского городского округа, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета России по Московской области.

Ребенок, страдающий различными заболеваниями, пропал 2 августа. Он самостоятельно вышел из квартиры и до сих пор о его местонахождении ничего неизвестно.

«Следователи и криминалисты совместно с сотрудниками полиции и волонтерами проводят поисковые мероприятия. К настоящему времени осмотрена квартира, проводятся допросы, осуществляется сбор характеризующего материала», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).