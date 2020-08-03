РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 3 авг. В понедельник состоялось открытие знаменитого ключа в деревне Гребнево, благоустроенного в рамках губернаторской программы «Родники Подмосковья», сообщает корреспондент РИАМО в Щелкове.

Этот родник знаменит тем, что его воспел в свой оде «Ключ» известный поэт Державин, когда гостил у своего друга и поэта Михаила Хераскова в усадьбе Гребнево.

«Открытие знаменитого Гребневского ключа состоялось после проведения масштабных работ по его благоустройству. В 2018 году благодаря усилиям местных активных жителей была найдена жила Гребневского родника в Березовой роще», - сказала руководитель организационного отдела управления делами министерства экологии и природопользования Московской области Анастасия Кривцова.

Она добавила, что при участии местных депутатов и администрации родник был включен в программу губернатора Московской области, теперь в деревне есть прекрасный и благоустроенный родник.

Так же участие в открытии принял депутат Мособлдумы Николай Черкасов, представители администрации городского округа Щелково, депутаты совета депутатов округа, меценаты и местные жители.

Первые два этапа благоустройства были произведены за счет муниципального бюджета. Завершающий состоялся только при поддержке благотворительного фонда «Экология для всех».

Сегодня родник в Гребневе один из самых красивых в Московской области. Благодаря талантам местных активистов был сделан прекрасный проект, который более чем удачно вписался в живописный ландшафт.