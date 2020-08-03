РИАМО - 3 авг. В столице прогнозируется солнечная погода до среды, а в конце недели может быть облачно, температура воздуха понизится, сообщается на сайте «Метеовести».

«В Москве вплоть до среды будет солнечно. Температура постепенно повысится до плюс 29 градусов», — отмечается в материале.

В конце рабочей недели Московский регион накроют массивы кучево-дождевой облачности, температура воздуха понизится до плюс 24 градусов, однако все равно будет немного теплее климатической нормы.

В выходные дни вероятность кратковременных дождей сохраняется. Температура понизится до 23-24 градусов.

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