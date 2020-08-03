РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. В подмосковной Балашихе 11 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних произошли с начала текущего года, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«На территории обслуживания отдела ГИБДД МУ МВД России «Балашихинское» за семь месяцев 2020 года произошло 11 ДТП с участием несовершеннолетних до 16 лет (в аналогичный период 2019 года – девять). В них пострадало 12 детей (в 2019 году – девять), семь пешеходов (в прошлом году – восемь), два ребенка-пассажира (в прошлом году – один), один водитель мототранспорта (в прошлом году – 0), два – ребенка–велосипедиста (в прошлом году – 0)», – говорится в сообщении.

Семь ДТП из одиннадцати произошли в Балашихе, четыре – в микрорайоне Железнодорожный. Семь аварий произошли по вине водителей транспортного средства (в прошлом году – пять), четыре – по вине юных участников дорожного движения (в прошлом году – четыре).

Госавтоинспекция просит водителей быть предельно внимательными на дороге, заблаговременно снижать скорость при подъезде к пешеходным переходам и местам массового скопления людей.

Пешеходам прежде, чем перейти дорогу даже по пешеходному переходу, необходимо убедиться в том, что все транспортные средства их пропускают, и использовать световозвращающие элементы в темное время суток на верхней одежде, чтобы быть более заметными на дороге.