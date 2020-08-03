РИАМО (БАЛАШИХА) - 3 авг. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковной Балашихи до 9 августа будут проверять водителей грузового транспорта на соблюдение правил дорожного движения на дорогах Балашихи и Реутова, говорится в сообщении отдела пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Балашихинское».

«В целях профилактики дорожно-транспортных происшествий и пресечения нарушений требований нормативно-правовых актов, регламентирующих перевозку грузов, на территории городских округов Балашиха и Реутов в период с 3 по 9 августа 2020 года пройдет профилактическое мероприятие «Грузовик», – говорится в сообщении.

Особое внимание при проверке уделят профилактике нарушений, связанных с правилами перевозки грузов, соблюдением установленной скорости движения, соответствию грузовых машин требованиям к конструкции транспортных средств, техническому состоянию, а также прицепов к ним.

Дополнительно проведут проверки мест остановок или стоянок большегрузного транспорта, проверят документы у водителей, наличие тахографа.