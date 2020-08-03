РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. Жителям городского округа Мытищи рекомендуют продолжать соблюдать масочный режим при посещении общественных мест во избежании распространения коронавирусной инфекции, сообщается в Instagram-аккаунте заместителя главы администрации муниципалитета Сергея Науменкова.
Группой «Народного контроля» в составе представителей общественных организаций, членов партии «Единая Россия» и депутатов проведен рейд по предприятиям торговли, услуг и общественного питания.
«В результате рейда выявлено, что жители города стали терять бдительность и нередко пренебрегают рекомендациями. А в нынешней ситуации очень важно продолжить соблюдать правила безопасности для предупреждения распространения коронавирусной инфекции. Руководителям предприятий даны рекомендации настоятельно просить посетителей соблюдать масочный режим», - говорится в сообщении.
Несмотря на отмену масок и перчаток на улице, их ношение по-прежнему остается обязательным при проезде в общественном транспорте и посещении общественных мест.
«Как показал рейд, в каждом посещенном предприятии нанесена разметка для соблюдения дистанции, имеется достаточное количество антисептиков, масок, перчаток, проводится дезинфекция помещений, корзинок и тележек. Руководителями предприятий торговли и услуг ведутся журналы измерения температуры сотрудников», - отмечается в сообщении.
«Народный контроль» городского округа Мытищи продолжит мониторинг соблюдения требований Роспотребнадзора.
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