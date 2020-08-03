РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. За минувшие сутки в Люберцах выявили восемь случаев коронавируса, за весь период пандемии в округе зарегистрировали 2 148 случаев инфицирования, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

160 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки.

«В Люберцах выявили за сутки восемь случаев коронавируса. Всего в округе насчитывается 2 148 заболевших», - говорится в сообщении.

В Котельниках за сутки выявили один новый случай инфицирования коронавирусом, всего в округе зафиксировали 347 случаев заражения. В Дзержинском - два новых заболевших, всего в округе 582 пациента с Covid-19.