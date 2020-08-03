РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи собственников, нарушивших правила карантина животных, привлекут к административной ответственности, сообщается в Instagram-аккаунте Контрольного управления администрации горокруга.

«Контрольное управление совместно с Территориальным ветеринарным управлением 2, министерством сельского хозяйства и продовольствия Московский области и сотрудниками полиции осуществили выезд в деревню Челобитьево для осмотра животных, поставленных на карантин. Собственники животных правила карантинирования нарушили. К виновными лицам будут применены административные меры взыскания», - говорится в сообщении.

Во время карантина ветеринарными врачами проводятся противоэпизоотические мероприятия, направленные на выявление инфекционных заболеваний животных.