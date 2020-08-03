РИАМО - 3 авг. В рамках профилактической операции «Аттракцион-2020», которая началась в Московской области 30 июля, во всех муниципалитетах Подмосковья состоялись усиленные рейды, за прошедшие выходные проверили 322 аттракциона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«С начала операции проверено 322 аттракциона в парках и торговых центрах Подмосковья, многие из которых начали сезон эксплуатации. В проверке задействовано 100% сотрудников управления Гостехнадзора Минсельхозпрода региона», — сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По словам министра, в первую очередь инспекторами проверялось наличие и соответствие требованиям ГОСТа эксплуатационной документации на аттракционную технику, соответствие идентификационной таблички на аттракционе данным паспорта и содержания правил пользования для посетителей, размещенных у входа на посадочную площадку.

«Составлено восемь протоколов и вынесено 15 постановлений за различные нарушения, выявленные при эксплуатации аттракционов», — добавил Разин.

Он напомнил, что владельцы аттракционов привлекаются к достаточно серьезной ответственности — штрафы за нарушение правил эксплуатации аттракционов варьируются от 20 тысяч рублей до 70 тысяч рублей.