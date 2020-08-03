РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Юная жительница Люберец Алла Рождественская победила в конкурсе рисунков на экотематику «Разноцветные капли-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

Конкурс детских рисунков на экотематику, организованный Минприроды России при информационной поддержке Движения ЭКА, проходил весной. Всего в конкурсе приняли участие более 8 тысяч человек из 66 регионов России, а также Казахстана, Белоруссии, Украины, Турции, Китая и Италии.

«Юная жительница Люберец Алла Рождественская посвятила свою работу Ладожскому озеру. Ей удалось передать красоту и таинственность этого уникального водного объекта России. Ее картина вошла в тройку победителей среди десятков других работ в этой номинации», - говорится в сообщении.

Все победители получили диплом, подарочный сертификат, статуэтку и набор эковолонтера. Лучшие работы разместят в официальных аккаунтах, социальных сетях и на сайте федерального информационного портала.

«Меня бесконечно радует активность молодого поколения. Все эти годы мы наблюдаем, как растет экологическое просвещение наших детей по всей России, какими глазами они видят то, что зачастую скрыто от восприятия взрослых. Уверен — любовь к природе родного края и экологический потенциал позволят сберечь планету для будущих поколений – это наша общая цель», — отметил директор ФГБУ «Центр развития ВХК» Минприроды России Сергей Будилин.