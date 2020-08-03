РИАМО (МЫТИЩИ) - 3 авг. В городском округе Мытищи полицейские задержали подозреваемого в краже электрокабеля стоимостью более 600 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

В дежурную часть МУ МВД России «Мытищинское» обратился представитель коммерческой организации и сообщил, что с территории фирмы украден электрокабель. Сумма материального ущерба составила 648 тысяч рублей.

«В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции по подозрению в совершении данного преступления установлен и задержан ранее судимый 55-летний житель Саратовской области, который дал признательные показания и сообщил, что сдал похищенный кабель в пункт приема цветного металла», - говорится в сообщении.

По данному факту следователем Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.