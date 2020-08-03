РИАМО - 3 авг. На базе новых станций Киевского направления Московской железной дороги (МЖД), которое в будущем войдет в состав четвертого Московского центрального диаметра, создадут шесть крупных транспортно-пересадочных узлов (ТПУ), говорится в сообщении пресс-службы Москомархитектуры.

ТПУ обеспечат комфортную пересадку пассажиров и свяжут между собой городские территории.

«Первый на Киевском направлении пересадочный узел с метрополитеном появится в районе Очаково-Матвеевское, в состав которого войдет станция Аминьевская», – пояснил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Также транспортно-пересадочные узлы сформируют на станциях Минская, Кутузово, Камушки, Беговая и на Белорусском вокзале.

Благодаря ТПУ жители районов, прилегающих к Киевскому направлению МЖД, смогут без труда пересесть на Большую кольцевую и радиальные линии метро, МЦК и МЦД-1.