РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах 897 человек находятся на домашнем лечении от коронавируса, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.
«Всего в Люберцах у 2 140 человек был выявлен коронавирус, 267 госпитализированы, из них в больницы Люберец - 59 человек. 897 человек находятся на домашнем лечении», - сказал Семенцов.
Он добавил, что 852 пациента выписаны, еще 124 скончались.
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3 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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