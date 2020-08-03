РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. В подмосковных Люберцах 897 человек находятся на домашнем лечении от коронавируса, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу исполняющий обязанности главврача Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

«Всего в Люберцах у 2 140 человек был выявлен коронавирус, 267 госпитализированы, из них в больницы Люберец - 59 человек. 897 человек находятся на домашнем лечении», - сказал Семенцов.

Он добавил, что 852 пациента выписаны, еще 124 скончались.

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3 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

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- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.