РИАМО - 3 авг. Девятый арбитражный апелляционный суд признал законным решение Московского областного УФАС России об отказе в возбуждении дела о нарушении антимонопольного законодательства в отношении АО «Мособлэнерго», говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Ранее в Управление поступило заявление ООО «Юг-Телеком» и ООО «Гарант-плюс» с жалобой на действия АО «Мособлэнерго» в части правомерности установления тарифов на доступ к инфраструктуре на территории Московской области.

«При рассмотрении заявления управлением установлено отсутствие в действиях АО «Мособлэнерго» признаков нарушения антимонопольного законодательства», - говорится в сообщении.

Не согласившись с указанным решением, ООО «Юг-Телеком» обратилось в суд.

Девятый арбитражный апелляционный суд отказал ООО «Юг-Телеком» в удовлетворении требований и подтвердил законность решения Московского областного УФАС России.