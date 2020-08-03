РИАМО - 3 авг. Работы по масштабной реконструкции Филевского канализационного канала на западе Москвы планируют завершить осенью этого года, говорится в сообщении пресс-служба мэра и правительства столицы.

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по реконструкции Филевского канализационного канала.

«Среди крупных и сложных дорожных проектов, которые мы сегодня реализуем, – Северный дублер Кутузовского проспекта. <…> Сейчас на объекте уже начаты общестроительные работы, ведется перекладка инженерных коммуникаций, включая частичное переустройство Филевского канализационного канала. Это делается для того, чтобы исключить динамические нагрузки на сооружение от потока автомобилей и обеспечить безопасность его конструкций», – объяснил Собянин.

Работы по выносу трубопровода за пределы границ будущей магистрали начали в октябре прошлого года, затронув участок канала протяженностью порядка трех километров. Завершить процесс реконструкции Филевского канала планируется осенью текущего года.

Филевский канализационный канал построили в 1973 году. Он является основной артерией системы водоотведения северо-запада и запада столицы, а также Красногорска, Химок и других подмосковных городов.

Вскоре в районе пролегания Филевского канала построят новую вылетную шестиполосную магистраль, которая называется Северным дублером Кутузовского проспекта. Она будет связывать МКАД с Третьим транспортным кольцом, а также деловым центром «Москва-Сити». На пересечении дублера, Шелепихинской набережной и ТТК построят многоуровневую транспортную развязку. Поэтому было решено провести переустройство Филевского канала.

Строительство Северного дублера Кутузовского проспекта планируется закончить в 2022 году. Вылетная магистраль поможет улучшить транспортное обслуживание более 700 тысяч жителей столицы.