Не секрет, что чтение – важная составляющая в полноценном развитии ребенка. И долгое время именно родители отвечают за подбор литературы для своего малыша. Сперва это сказки на ночь и веселые стишки или песенки, затем увлекательные рассказы и повести, прочитанные вместе, а после и первые «самостоятельные» книжки, которые хочется обсудить со старшими. РИАМО и книжная сеть «Читай город» подобрали 10 главных детских книг, которые родители должны показать своему ребенку.

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Александр Волков «Волшебник Изумрудного города»

сайт «Читай-город»

Повесть «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова, написанная по мотивам сказки Фрэнка Баума «Мудрец из страны Оз» – обязательный атрибут детской библиотеки вот уже не один десяток лет. Увлекательная история о приключениях маленькой девочки Элли и ее пса Тотошки в Волшебной стране учит добру, умению дружить и готовности прийти на помощь другу, если тот попадет в беду. Издание дополняют классические красочные иллюстрации талантливого художника Леонида Владимирского.

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Корней Чуковский «Все сказки»

сайт «Читай-город»

Добрые, смешные и поучительные сказки Корнея Чуковского отлично подойдут для совместного чтения вместе ребенком. Малыши легко запоминают забавные стишки и с радостью повторяют их, тренируя речь и память. Знакомые всем с детства «Тараканище», «Мойдодыр», «Федорино горе», «Айболит» и «Крокодил» также помогут выработать у ребенка базовые знания о мире. В книгу «Все сказки» вошли произведения, иллюстрации к которым нарисовал художник Владимир Григорьевич Сутеев.

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Антуан де Сент-Экзюпери «Маленький принц»

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Сказку писателя и философа Антуана де Сент-Экзюпери горячо любят и дети, и взрослые. Мудрая история о дружбе и любви, долге и верности наполнена аллегорическими высказываниями, ставшими крылатыми, которые ребенку будет важно обсудить с родителями. А оригинальные рисунки, выполненные самим автором, перенесут юного читателя в удивительный мир и помогут развить воображение.

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Марк Твен «Приключения Тома Сойера»

сайт «Читай-город»

Школьников среднего возраста точно увлечет история удивительных приключений мальчика Тома Сойера и его лучшего друга Гекльберри Финна. Озорной подросток постоянно ввязывается в захватывающие приключения – его ждут расследование убийства, побег из дома, жизнь на диком острове и даже поиск драгоценного клада. Дополняют издание повести Марка Твена «Приключения Тома Сойера» красочные иллюстрации В. Челака, отлично передающие характер героев и атмосферу их похождений.

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Клайв С. Льюис «Хроники Нарнии»

сайт «Читай-город»

Все 7 повестей эпопеи «Хроники Нарнии» под одной обложкой – отличный подарок для юного любителя фэнтези. В написанной первой и ставшей самой известной истории «Лев, колдунья и платяной шкаф» рассказывается о невероятном приключении четырех ребятишек, отправившихся через платяной шкаф в волшебную страну, куда могут попасть только дети и люди с чистой душой и открытым сердцем. В этой и остальных книгах серии юным героям предстоит встретиться со злом, пройти через серьезные испытания и научиться истинной дружбе.

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Кеннет Грэм «Ветер в ивах»

сайт «Читай-город»

Познакомить ребенка с шедеврами детской литературы можно, предложив ему прочитать историю об удивительных приключениях Крыса, Крота, Барсука и Жаба. Адаптированная версия повести-сказки «Ветер в ивах» Кеннета Грэма, дополненная красочными иллюстрациями художника Роберта Ингпена, легка для восприятия и подходит для самостоятельного чтения. Трогательная и оптимистичная история поможет научить ребенка доброму отношению ко всему живому и развить воображение.

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Виктор Драгунский «Денискины рассказы»

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«Денискины рассказы» Виктора Драгунского – жемчужина мира литературы для детей и безусловный бестселлер. Повседневные приключения, в которые то и дело попадают Дениска со своим другом Мишкой, покажутся знакомыми и современному малышу. Юного читателя увлечет искренность героев и позабавит светлый юмор, а родителей порадует поучительная составляющая рассказов. Издание дополняют иллюстрации современной художницы Ольги Смирновой.

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Астрид Линдгрен «Пеппи Длинныйчулок»

сайт «Читай-город»

Сказочная повесть любимой детьми и взрослыми всего мира шведской писательницы Астрид Линдгрен рассказывает о приключениях бойкой девчонки с рыжими косичками, известной как Пеппи Длинныйчулок. У Пеппилотты-Виктуалины-Рольгардины очень доброе сердце, щедрая душа, но слишком горячая голова. Книга «Пеппи Длинныйчулок» – это квинтэссенция духа детства, беззаботности и веселья, которая придется по вкусу жизнерадостным девочкам и мальчикам.

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Туве Янссон «Все о муми-троллях»

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Шведская писательница Туве Янссон подарила миру историю об обаятельных муми-троллях – забавных потомках скандинавских троллей. В долине, где поселилось дружное семейство муми-троллей, снорки, Снифф и Снусмумрик, скучно не бывает. Вокруг много непонятного и даже опасного – наводнения, кометы, волшебные шляпы… Но герои цикла книг «Муми-тролли» справятся со всеми испытаниями благодаря своему оптимизму и умению подставить другу плечо в трудную минуту.

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Аркадий Гайдар «Чук и Гек»

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Провести уютный семейный вечер за чтением можно с лучшим произведением знатока детской психологии Аркадия Гайдара. Сюжет повести «Чук и Гек» рассказывает о путешествии на поезде мамы с двумя мальчишками через всю страну к отцу-геологу. Забавные приключения и жизненные неурядицы ребята воспринимают с искренним восторгом и детской наивностью. Финальные строки повести о том, что же такое счастье, – это отличный повод завести со своим ребенком разговор о важных вещах.

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