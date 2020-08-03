РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Единая диспетчерская служба ЖКХ подмосковных Люберец за прошедшую неделю приняла свыше 5 тысяч обращений от жителей, сообщил на заседании оперативного штаба по коронавирусу в понедельник директор службы Виталий Богданов.

«За минувшую неделю в ЕДС ЖКХ Люберец поступило 5 766 обращений, из них 500 касались вопросов электроснабжения, 1 050 – водоснабжения, 35 – отопления, 533 – обслуживания домов и придомовой территории, 93 – освещения и 1 795 – работы МосОблЕИРЦ», – сказал Богданов.

Он добавил, что в ЕДДС округа поступило 8 780 обращений, из них 639 на горячую линию администрации, 8 141 по единому номеру 112.