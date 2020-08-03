РИАМО - 3 авг. В понедельник стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Сегодня в Московской области 46 человек получили возможность повторно сдать ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории, иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике и ИКТ», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.

Она подчеркнула, что во время проведения ЕГЭ в дополнительный период задействовали 10 пунктов, на местах работают 14 общественных наблюдателей. Требования по санитарно-эпидемиологической безопасности были соблюдены во всех пунктах.

Дополнительный период сдачи ЕГЭ был предоставлен тем выпускникам, которые по уважительным причинам не приняли участие в основном периоде сдачи госэкзамена.

Результаты экзаменов по иностранным языкам предоставят не позднее 17 августа текущего года, по остальным предметам – не позднее 16 августа.