РИАМО - 3 авг. В понедельник стартовал дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.
«Сегодня в Московской области 46 человек получили возможность повторно сдать ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории, иностранным языкам (раздел «Говорение»), информатике и ИКТ», – сказала министр образования Подмосковья Ирина Каклюгина.
Она подчеркнула, что во время проведения ЕГЭ в дополнительный период задействовали 10 пунктов, на местах работают 14 общественных наблюдателей. Требования по санитарно-эпидемиологической безопасности были соблюдены во всех пунктах.
Дополнительный период сдачи ЕГЭ был предоставлен тем выпускникам, которые по уважительным причинам не приняли участие в основном периоде сдачи госэкзамена.
Результаты экзаменов по иностранным языкам предоставят не позднее 17 августа текущего года, по остальным предметам – не позднее 16 августа.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку?
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6 июля школьники сдают ЕГЭ по русскому языку. А что у вас с грамотностью? Пройдите тест и узнайте. При подготовке использованы материалы «Открытого банка заданий ЕГЭ» ФИПИ.
ЕГЭ‑2020: сдашь ли ты экзамен по русскому языку? (5/0)
Укажите цифры, на месте которых в предложении должны стоять запятые:
«Птицы (1) выбирая себе (2) спутников жизни (3) придают большое значение оттенкам оперения. И если у пернатого кавалера нет (4) присущей (5) его собратьям шапочки, то шансы получить благосклонность от невесты невелики».
Ошибка в построении предложения с однородными членами
Да. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Нарушение связи между подлежащим и сказуемым
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неправильное употребление падежной формы существительного с предлогом
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
нарушение видо-временной соотнесенности глагольных форм
Нет. К двум сказуемым «вспоминала» и «восхищалась» здесь относится одно дополнение «поэзией». Но сказуемые требуют разных дополнений в разных падежах. Правильно: «часто вспоминала Пастернака и восхищалась его поэзией».
Неуд
Похоже, вы провалились. Скорее всего, придется пересдавать. Или подать апелляцию, пока не поздно! В любом случае, путь на филфак или журфак вам заказан!
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