РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Региональный оператор «ЭкоЛайн-Воскресенск» за минувшую неделю вывез свыше 29 тысяч кубометров отходов с контейнерных площадок подмосковных Люберец, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба по коронавирусу руководитель подразделения регоператора Павел Бражников.

«За прошедшую неделю в городском округе Люберцы «ЭкоЛайн-Воскресенск» вывез с контейнерных площадок 29 608 кубометров твердых коммунальных отходов, из них 2 457 кубометров «сухих» отходов», - сказал Бражников.

Он добавил, что в вывозе мусора ежедневно задействованы более 80 человек и 50 единиц техники.

«24 июля регоператором завезена новая партия контейнеров для сбора смешанных отходов, за прошлую неделю расставили 65 контейнеров на 19 площадок», - завершил Бражников.