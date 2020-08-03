РИАМО - 3 авг. Конкурс на соискание Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов РФ впервые проводится по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», заявки на участие принимаются до 15 сентября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы организации.
Премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.
До 30 сентября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.
В конкурсе на соискание премии могут принять участие представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.
Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.
Подробности о конкурсе можно узнать на сайте.
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