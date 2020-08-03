РИАМО - 3 авг. Конкурс на соискание Всероссийской общественной премии «Гордость нации» за личный вклад в этнокультурное развитие и укрепление единства народов РФ впервые проводится по инициативе Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», заявки на участие принимаются до 15 сентября 2020 года, говорится в сообщении пресс-службы организации.

Премия учреждена с целью активизации деятельности институтов гражданского общества, работающих в сфере национальных отношений, мотивации личного участия граждан России в различных видах деятельности по сохранению и развитию этнокультурного многообразия, укреплению межнационального согласия и единства российской нации.

«Премия реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Совета при президенте РФ по межнациональным отношениям, Федерального агентства по делам национальностей, Государственной думы РФ, Общественной палаты РФ, правительства Москвы. Сроки приема документов — до 15 сентября 2020 года», — говорится в сообщении.

До 30 сентября конкурсная комиссия примет решение, выбрав по три лауреата в каждой номинации. В состав экспертных комиссий входят эксперты в сфере национальных отношений, деятели культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели.

В конкурсе на соискание премии могут принять участие представители общероссийских, межрегиональных, региональных, местных общественных объединений и некоммерческих организаций, реализующих проекты в сфере государственной национальной политики; преподаватели родных языков, языковые активисты, авторы проектов в сфере сохранения и развития родных языков; журналисты и блогеры; мастера народного творчества и организаторы этнобизнеса, руководители и участники творческих коллективов и творческих объединений.

Церемония награждения пройдет в Москве и будет приурочена ко Дню народного единства. Победители получат ценные призы.

Подробности о конкурсе можно узнать на сайте.