РИАМО - 3 авг. В Московской области за минувшие сутки выявили 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования превысило 63,9 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.
За прошедшие сутки лечение от Covid-19 завершили 197 человек, за весь период врачи региона вылечили 47 224 пациента.
«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.
За весь период пандемии в регионе скончались 1114 человек.
В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.
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3 АВГУСТА
- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.
- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.
Будете ли вы делать прививку от коронавируса?
- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.
- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.
- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.
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