РИАМО - 3 авг. В Московской области за минувшие сутки выявили 160 случаев заражения коронавирусной инфекцией, общее число случаев инфицирования превысило 63,9 тысячи, сообщает областной оперштаб по ситуации с коронавирусом.

За прошедшие сутки лечение от Covid-19 завершили 197 человек, за весь период врачи региона вылечили 47 224 пациента.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 915 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - говорится в сообщении.

За весь период пандемии в регионе скончались 1114 человек.

В Подмосковье работает горячая линия: 8 800 550-50-30 по вопросам коронавируса и сайт covid.mz.mosreg.ru.

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3 АВГУСТА

- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье.

- В России планируют выпускать несколько миллионов доз вакцин от Covid в месяц.

«В первую очередь объемы производства будут зависеть от потребности системы здравоохранения. При этом, по предварительным оценкам, за счет запуска контрактных площадок в этом году мы сможем обеспечить объем производства в несколько сотен тысяч доз вакцины в месяц с последующим увеличением до нескольких миллионов к началу следующего года», — сказал Мантуров.

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- Число новых случаев коронавируса в Москве снизилось на 45% за месяц. Все пациенты с подтвержденным коронавирусом и близко контактировавшие с ними люди находятся под медицинским наблюдением.

- За последние сутки в России зафиксировали 5 394 заболевших коронавирусной инфекцией. В Московской области выявили 160 случаев заражения. В Москве - 693 случаев.

- В столице за прошедшие суткискончались 13 пациентовс подтвержденной пневмонией и положительным результатом тестов на коронавирусную инфекцию.