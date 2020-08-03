РИАМО - 3 авг. Московской городской суд не стал возвращать в прокуратуру дело двух старших сестре Хачатурян, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы Мосгорсуда.

«Дело двух старших сестер Хачатурян не вернули в прокуратуру», - сказал собеседник агентства.

Девушки обвиняются в убийстве отца. В июле 2018 года в доме на Алтуфьевском шоссе было обнаружено тело Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями.

Девушки заявили, что находились в безвыходном положении, потому что отец морально и физически над ними издевался.

Сестры обвиняются в убийстве группой лиц по предварительному сговору.