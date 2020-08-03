РИАМО - 3 авг. В Роскачестве рассказали, что определить спелость арбуза можно, постучав по нему, звук должен быть не глухой и не слишком звонкий, говорится в сообщении пресс-службы Роскачества.

«Звук должен быть не глухим и не звонким, а чем-то средним между ними — гулким, напоминающим вибрацию. Глухой звук — арбуз перезрел, если слишком звонкий — не дозрел», — отмечается в материале.

Также эксперты советуют обратить внимание на поверхность арбуза — она должна быть свежей, целой, чистой, с окраской и матовым блеском. Если блеск глянцевый, то плод не дозрел.

Специалисты отметили, что еще нужно оценить количество дефектов на ягоде. Если площадь повреждений не превышает одной восьмой поверхности, то качество продукта сохраняется.

Они также призвали любителей арбузов тщательно мыть его перед едой с моющим средством, потому что чаще всего отравления вызывают не нитраты, а плохая гигиена.

Между тем, эксперты опровергли миф о том, что высохший хвостик гарантирует спелость арбуза. Но они отметили, что место, на котором арбуз лежал, должно быть ярко-желтого цвета, это значит, что арбуз собран вовремя.