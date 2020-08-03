РИАМО - 3 авг. Спасатели потушили пожар в доме 21 на улице Новый Арбат, информации о пострадавших не поступало, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Пожар произошел на первом этаже административного здания на общей площади около 50 квадратных метров.

«Обстановка на месте пожара спокойная, сил достаточно. Бизнес-центр работает в штатном режиме», - говорится в сообщении.

В ходе работ по ликвидации пожара из здания был спасен один человек. Информации о пострадавших не поступало.

По данным открытых источников, речь идет о бизнес-центре «Обновление Арбата».