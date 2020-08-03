РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 3 авг. Полицейские в Люберцах задержали пассажира такси, подозреваемого в хранении наркотических средств, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

Сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» в результате оперативно-разыскных мероприятий на улице Карла Маркса поселка Красково остановили такси, на месте пассажира находился 50-летний москвич. В ходе личного досмотра мужчины в его сумке полицейские обнаружили и изъяли четыре пакета с порошкообразным веществом.

«По результатам химического исследования установлено, что содержимое двух изъятых пакетов является наркотическим средством - мефедроном общей массой более 90 граммов, в двух других находилось наркотическое средство метилэфедрон массой более 40 граммов и психотропное вещество - амфетамин массой более 19 граммов. Мужчина задержан», - говорится в сообщении.

В отношении подозреваемого следователем возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Люберецким городским судом задержанному избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.