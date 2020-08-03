Лето 2020 вступило в финальную фазу. Июнь в этом году побаловал москвичей «малиновым» теплом, а вот июль «подмочил» репутацию всему лету. Каким будет его последний, августовский аккорд, перестанет ли заливать Москву и Подмосковье, можно ли еще рассчитывать на жару и ждать ли бабье лето, читайте в материале РИАМО.

Прощай, мокрый июль!

Рекордный по осадкам июль, наконец, завершился. По данным Центра погоды «Фобос», июль 2020 года стал вторым по дождливости за полвека. Общее количество выпавших осадков составило 175 миллиметров, или 186% от месячной нормы. В общей сложности дожди шли чаще положенного в 1,5 раза – 23 дня за месяц.

Как отмечают специалисты центра, за последние 54 года этот результат стал вторым в рейтинге самых дождливых. Нынешний июль уступил пальму первенства лишь 2008 году, когда в осадкомеры попал 181 миллиметр небесной влаги.

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Комфортное тепло

Первые выходные августа хотя и стартовали в рамках календарного лета, оказались по-сентябрьски прохладными, заставив жителей столицы и области достать из шкафов плащи и куртки.

К счастью, столбикам термометров осталось недолго колебаться у 20-градусной отметки, обещают синоптики.

«Начиная с сегодняшнего дня инициативу в Москве и Подмосковье начнет перехватывать обширный антициклон. Он принесет нам на этой неделе довольно комфортную погоду, с преобладанием солнца и минимальной вероятностью осадков», - рассказал РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По его прогнозу, температурный фон в Московском регионе не только вернется в рамки климатической нормы, но и несколько превысит ее. Всю текущую неделю температура воздуха будет постепенно расти.

Так, в понедельник днем столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут плюс 18 – 23 градуса, во вторник – уже 20 – 25 градусов. В среду дневная температура подрастет до 26 градусов, а в пятницу можно рассчитывать на 23-28 градусов комфортного тепла, уточнил синоптик.

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Отрада для дачников и шансы на купание

«По моим расчетам август будет на градус теплее положенного и с дефицитом осадков. Недобор составит порядка 20%. Это указывает на то, что количество солнечных дней будет больше, чем должно быть по климату. В отличие от июля, когда дожди шли в полтора раза чаще», - отмечает Тишковец.

Дачникам, измученным проливными дождями, можно больше не беспокоиться: августовская погода будет благоприятствовать сбору урожая.

Синоптик рекомендует всем жителям Московского региона ловить теплые деньки, выбираться на прогулки и пикники. Кстати, искупаться в водоемах Подмосковья, скорее всего, еще удастся.

«Температура воды сейчас уже довольно прохладная – плюс 17 градусов. Это неудивительно, ведь вчера был Ильин День, после которого в средней полосе России обычно уже не купаются. Но грядущее потепление, несмотря на термодинамическую инерцию воды, немного подогреет ее, а значит, при желании искупаться еще возможно. Наслаждайтесь летом!» - советует Тишковец.

Температура воды, по его данным, подрастет до плюс 19 градусов.

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Шансы на бабье лето

Закончатся теплые дни в Москве и Подмосковье, как и положено, на закате августа. Любимое всеми бабье лето в сентябре придет, но будет недолгим – оно продлится от пяти до семи дней.

Тем не менее, Евгений Тишковец напоминает, что лето еще не закончилось, и с ним рано прощаться. И пусть на жару рассчитывать уже не приходится, оно успеет порадовать москвичей и жителей Подмосковья.

«Ведь именно температура в пределах 23-28 градусов тепла считается зоной идеального климатического комфорта для здоровья человека», - отмечает синоптик.

«Согласно моему предварительному прогнозу, в центральной России грядущий осенне-зимний сезон будет таким, каким он и должен быть. Говоря простым языком, осень – осенняя, а зима – зимняя, снежная. Это именно то, чего мы в последние годы совсем не видим», - добавил собеседник РИАМО.