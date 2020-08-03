РИАМО - 3 авг. В аэропорт Жуковский на электронный адрес пришло сообщение с угрозой взрыва, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы аэропорта.

«Поступило анонимное сообщение на электронную почту аэропорта. Проводится проверка кинологическими службами аэропорта и сотрудниками полиции», - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что аэропорт работает в штатном режиме.

Ранее, 30 июля, также поступало сообщение о минировании воздушной гавани Жуковский, но информация оказалась ложной.

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