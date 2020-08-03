РИАМО – 3 авг. Совместный федеральный социальный проект Страхового Дома ВСК и футболиста Игоря Акинфеева «Пенальти» стал победителем премии «Спорт и Россия-2020» в номинации «Лучшее привлечение звезды спорта в рекламный проект», говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Проект в поддержку талантливых спортсменов и начинающих молодых футболистов стартовал в июле 2019 года. В его рамках каждый, кто приобрел полис ВСК по программам каско, страхования жилья, здоровья и путешествий, смог получить страховую защиту на специальных условиях и внести свой вклад в развитие детско-юношеского спорта страны, поддержав талантливых футболистов», — говорится в сообщении.

Часть средств, полученных от продажи полисов, ВСК направляет в благотворительный фонд Игоря Акинфеева «Страна футбола». За время существования проекта Страховой Дом ВСК перечислил в фонд более четырех миллионов рублей.

«Фонд «Страна футбола» создан для обучения и сопровождения футбольной карьеры талантливых детей и начинающих футболистов. Наш совместный проект со Страховым Домом ВСК «Пенальти» уже дал ощутимые результаты. Каждый собранный рубль – это существенный вклад в построение эффективной системы отбора и обучения юных спортсменов и механизм подготовки детских тренеров», - отметил Акинфеев.

Он добавил, что этот проект дает шанс талантливым юным спортсменам на успешную карьеру и достойную жизнь. Полученная награда – это признание заслуг проекта.

Также ВСК обеспечила страховую защиту автомобиля, который был передан в дар фонду на торжественном приеме журнала «Большой спорт». Транспорт был застрахован по каско и ОСАГО.

Церемония награждения лауреатов шестой премии «Спорт и Россия-2020» состоялась 30 июля. Ежегодное мероприятие направлено на продвижение и поддержку спорта в России, а также призвано способствовать повышению интереса бизнеса к спорту и укрепить связи среди профессионального сообщества. Премия и форум проходят при поддержке министерства спорта Российской Федерации, Российского футбольного союза и Футбольной национальной лиги.

«Социальная ответственность – важное направление деятельности нашей компании. Следуя этой миссии, мы будем и в дальнейшем в приоритетном порядке оказывать содействие талантливым детям, а также протягивать руку помощи тем, кто нуждается в нашей заботе и поддержке. Этот большой федеральный проект нашел народный отклик. Он уже сейчас помогает развитию юношеского спорта и здорового образа жизни», - прокомментировал председатель совета директоров Страхового Дома ВСК Сергей Цикалюк.

Он отметил, что в ВСК рады поддержать юных спортсменов, чтобы они получили больше возможностей для обучения и реализации своего потенциала.